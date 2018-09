Dopo cinque giornate questa è la Lazio più forte di Inzaghi

ROMA- Quello di questa stagione è il migliore posizionamento in classifica della Lazio di Simone Inzaghi alla quinta giornata. Quinti in classifica con 9 punti.

I biancocelesti, la scorsa stagione, alla quinta giornata erano settimi. Anche se con un punto in più in classifica, contavano 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Mentre nel 2016/2017 addirittura noni con 2 vittorie, 2 sconfitte ed 1 pareggio. L’inizio di campionato duro e le due sconfitte con il Napoli e la Juventus avevano quasi fatto gridare alla crisi. Invece la squadra di Inzaghi non solo ha ritrovato il gol, ma continua a migliorarsi partita dopo partita. La novità più importante di questo inizio stagione riguarda il miglioramento della difesa. Il dato delle 89 reti realizzate lo scorso anno è stato inevitabilmente ridimensionato se si pensa alle 49 subite. Ecco perché Inzaghi ha lavorato molto sulla fase difensiva. L’unico tiro in porta del Genoa è stato quello di Piatek, rete tra l’altro arrivata per un errore di Acerbi. Nelle partite precedenti con Empoli e Frosinone i biancocelesti erano riusciti a mantere la propria rete inviolata.