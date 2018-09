ROMA- Domani non sarà una sfida come le altre per Sergej Milinkovic Savic che se dovesse scendere in campo alla Dacia Arena giocherebbe la sua centesima gara in Serie A con la maglia della Lazio. Arrivato nel 2015 dal Genk è diventato uno dei pilastri della squadra di Inzaghi. Ha disputato con la maglia della Lazio 128 gare così divise: 99 in campionato, 11 in Coppa Italia, 16 in Europa League, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana con 25 gol all’attivo.