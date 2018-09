FORMELLO – Sorpresa Luiz Felipe! Luis Alberto con Immobile

FORMELLO – In mattinata scatta la rifinitura in vista dell’Udinese per la Lazio di Inzaghi. Il colpo di scena avviene in difesa, dove si muove Luiz Felipe come titolare sul centro-destra. Il classe ’97 ha recuperato dall’infortunio e rischia di scendere in campo dal primo minuto alla Dacia Arena. In avanti invece Luis Alberto dovrebbe riprendersi la maglia da titolare e scortare l’unica punta Ciro Immobile. Per il resto la formazione di domenica scorsa dovrebbe essere riconfermata in blocco, anche se Badelj cerca di inserirsi per un posto in mediana.

INFERMERIA



Oltre al già citato Luiz Felipe, anche Valon Berisha è pronto a tornare e troverà posto in panchina. Radu invece non verrà rischiato, in modo tale da poter tornare titolare per il derby di sabato prossimo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.