Difesa Lazio a pezzi: Radu torna a metà ottobre

ROMA – Questa proprio non ci voleva. L’infortunio di Stefan Radu, dopo gli ultimi accertamenti fatti in giornata, sembra essere più grave del previsto. Il difensore biancoceleste ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a uscire in anticipo dal campo a Empoli. Alla fine la Lazio, seppur soffrendo, è riuscita a portare a casa i tre punti lo stesso, ma i problemi veri arriveranno in futuro. Il romeno, infatti, salterà non solo il derby, ma rientrerà a metà ottobre. Inzaghi dovrà quindi fare a meno di uno dei leader della squadra per un mese. Il rinnovo è vicino, il futuro in dirigenza è assicurato, ma questa tegola non ci voleva proprio. Il mister si affiderà a Caceres per sostituire il vice capitano mentre Luiz Felipe migliora giorno dopo giorno, sperando di riavere almeno il brasiliano a disposizione per la stracittadina.