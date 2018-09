FORMELLO – Allenamento senza Nazionali: lavoro atletico e possesso palla. Differenziato per Wallace e Leiva

FORMELLO – C’è la sosta, ma non finiscono gli allenamenti in casa Lazio. Secondo allenamento della settimana a Formello, dove Inzaghi deve far a meno dei Nazionali: Immobile, Milinkovic, Badelj, Strakosha, Marusic, Bastos, Caceres, Pedro Neto e Murgia, convocato in Under 21. Lavoro atletico ad aprire la sessione, poi esercizi di possesso palla prima della partitella in famiglia. Ancora differenziato per Leiva e Wallace, anche se dallo staff medico non filtra alcuna preoccupazione. Non si allenano ancora con il gruppo Berisha e Luiz Felipe, per cui si tenterà il recupero in vista del match contro l’Empoli.