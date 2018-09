FORMELLO – Ballottaggio in difesa tra Caceres, Wallace e Bastos

FORMELLO – Ultime prove tattiche in vista della sfida contro l’Empoli. Mister Inzaghi non stravolgerà la squadra contro i toscani. Unico ballottaggio in difesa tra Wallace, Bastos e Caceres, certi invece della maglia da titolare Radu e Acerbi. Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic in mediana. Lulic a sinistra e Marusic a destra. Il montenegrino ha pienamento recuperato dal dolore alla schiena. In attacco i soliti Luis Alberto e Immobile. Per quanto riguarda gli infortunati, Berisha ha svolto un lavoro differenziato in campo. Bisognerà invece aspettare ancora per vedere Luiz Felipe.