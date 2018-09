FORMELLO – Inzaghi può contare su Marusic, i nazionali rientrano domani

FORMELLO – E’ finito il tempo del riposo, la squadra biancoceleste questa mattina è tornata ad allenarsi in vista del match di domenica contro l’Empoli. Alcuni nazionali devono ancora rientrare, Inzaghi ha riavuto a disposizione solo Marusic e Caceres. Il montenegrino, nonostante i problemi alla schiena, verrà impiegato contro i toscani. Immobile e gli altri impegnati nella Nations League torneranno domani. Murgia e Badelj, che oggi giocheranno con l’Under21 e con la Croazia, potrebbero usufruire di qualche ora in più. Ancora indisponibili per infortunio Berisha, Lukaku e Luiz Felipe.