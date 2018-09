Lazio, alcuni giocatori beccati dal tifo: Caicedo il più bersagliato

ROMA – C’è una Lazio che viene applaudita, ed un’altra che viene punta. Al netto dell’amore per diversi membri dell’organico biancoceleste, infatti, ce ne sono alcuni che vengono bersagliati dal tifo – soprattutto sui social – per mancate simpatie o scarso o nullo apporto alla causa sportiva della società. Tra questi senza dubbio il più bersagliato continua ad essere Felipe Caicedo, ma negli ultimi tempi c’è stato spazio anche per qualche critica nei confronti di Joaquin Correa, Patric e Valon Berisha.