Empoli, Andreazzoli: “La Lazio mi piace, stimo Inzaghi. Passato alla Roma? E’ lontano…”

ROMA – Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro la Lazio: “Siamo curiosi, per la prima volta affrontiamo una big. Stimo la squadra e l’allenatore, speriamo di metterci tutto quello che abbiamo: e speriamo che basti. Non so come stia la Lazio, ma mi piace moltissimo come gioca, mi piacciono anche le loro individualità. Di certo non devo scoprirlo io che loro sono una grande squadra. Passato alla Roma? Ho avuto grandi trascorsi in giallorosso, ma è un passato remoto, con la Lazio non c’è niente. Sarà una gara normale”.

Sul modulo da utilizzare domani: “Il 4-3-2-1 può essere una soluzione, l’abbiamo già fatto. Ma a fare la differenza sono altre cose: come si affrontano le situazioni, conterà anche la voglia di superarsi. A volte si scrivono notizie e si dà risalto a delle cose che poi non sono reali, non so da dove sia venuta fuori la storia di un cambio di modulo”.