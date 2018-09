Genoa, Ballardini: “Lazio straordinaria, chissà se manterrà questa brillantezza…”

ROMA – Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro la Lazio: “Non siamo così compatti come le scorse partite, in casa concediamo poco agli avversari. Avevamo riaperto la partita, poi c’è stata la prodezza di un campione come Milinkovic. Caicedo? La Lazio ha dei giocatori straordinari, può competere con le migliori. Caicedo mi sembra un giocatore eccellente, la Lazio ha l’imbarazzo della scelta. Giocare ti da una freschezza diversa, bisogna vedere se più avanti mantiene la brillantezza”.