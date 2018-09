Immobile show al Cisalfa e con Genny: “Lazio-Genoa? Sono carico” – FOTO&VIDEO

ROMA – L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, questo pomeriggio, ha incontrato i tifosi biancocelesti per un ‘meet and greet’ targato Adidas al Cisalfa Sport di Piazza Guglielmo Marconi. Tantissimi i sostenitori del bomber napoletano che ne hanno approfittato per scattarsi qualche foto con il giocatore. Nel frattempo Salvatore Esposito, attore famoso per aver interpretato Genny nella serie di Gomorra, ha postato su Facebook un video con protagonista proprio Immobile, che in vista di Lazio-Genoa promette di essere carico. Con la speranza di rivederlo in gol, che manca da tre partite.