Pancaro: “La Lazio può competere con tutti per la Champions”

ROMA – Queste la parole dell’ex difensore Giuseppe Pancaro a Lazio Style: “L’inizio è stato difficile più per il calendario che per altro. Perdendo due partite poi è aumentata anche la pressione ma col Frosinone la squadra è ripartita bene. Sono fiducioso perché la Lazio ormai è da due anni che fa bene, sul mercato si è comportata bene e Simone è un allenatore molto preparato. L’ambiente laziale ha dei pro e dei contro perché non è facile adattarsi ma quando poi gira bene succede quello che è successo la scorsa stagione, si riempie lo stadio e arrivano tante soddisfazioni. Come dicevo prima vedo i presupposti per fare come l’anno scorso. Milan e Inter si sono rinforzate ma la Lazio può competere con queste squadre”. La forza è l’organico: “Numericamente quest’anno c’è la possibilità di far ruotare i giocatore. L’organico è stato completato con l’arrivo di nuovi profili. Questo è un buon fattore per arrivare a fine stagione non stremati e Simone è molto bravo nella gestione dei suoi ragazzi. Il modulo? Secondo me Inzaghi ha trovato delle certezze con il 3-5-2. È un modulo con cui ha ottenuto buoni risultati ed è giusto che riparta da quello, poi lui è una persona intelligente e non credo che si vincoli ad un solo modulo. Però ripeto che sta facendo bene e credo sia giusto ricominciare da dove aveva finito lo scorso anno”. Dalla Champions sfumata, che ora va riacciuffata: “La delusione del mancato approdo in Champions c’è. Purtroppo è stata una delusione che ha coinciso con la fine del campionato. Il bello del calcio è che c’è la possibilità di rifarsi subito dopo. Quindi ora è solo questione di tempo per smaltire la delusione e ripartire. Quest’anno ha le stesse chance dell’anno scorso, perché Juventus a parte, le altre non sono imbattibili. Poi è chiaro che i giudizi li dà il campo ma secondo me è ha buone opportunità”.

Cittaceleste.it