Pandev: “Con la Lazio nessun rapporto, i tifosi mi fischiano”

ROMA – Goran Pandev, attaccante del Genoa ed ex bomber biancoceleste, in un’intervista rilasciata a ‘Sportweek’ ha parlato del complicato rapporto con i tifosi della Lazio, che domani riavrà di fronte in campionato: “La Lazio mi ha fatto crescere, mi ha fatto giocare nelle partite importanti, con la Lazio ho esordito in Champions League. Poi per la questione del rinnovo del contratto il rapporto si è rotto… ora quando torno la gente mi fischia e mi dispiace, perché fino a quando sono rimasto lì ho dato il cento per cento. Delio Rossi è stato il primo a credere in me. Mi schierava dappertutto, pur di farmi giocare. E’ un tecnico ideale per i giovani”.