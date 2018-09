Portanova: “Per fare punti con la Lazio al Genoa serve la partita perfetta…”

ROMA – Daniele Portanova, ex difensore del Genoa e grande tifoso laziale, ha presentato il match della prossima giornata di campionato tra biancocelesti e rossoblu, ai microfoni di pianetagenoa1893.net: “La Lazio è una squadra completa che ha tutto, sia velocità che forza tecnica. Non sarà facile fare punti all’Olimpico, al Genoa aspetta una partita dispendiosa a livello fisico e di concentrazione. Per portare a casa un risultato positivo il Genoa si deve preparare alla prestazione perfetta, o quasi”.