Europa League, ecco la lista UEFA della Lazio: fuori Patric e Lukaku

ROMA – Simone Inzaghi ha reso noti i nomi dei giocatori inseriti nella lista UEFA in vista della prossima Europa League. Il mister ha sciolto i dubbi: era corsa a tre per una “maglia” sugli esterni, e il ballottaggio alla fine è stato vinto da Dusan Basta, che ha superato Patric e Lukaku (esclusi dall’elenco). Il terzino spagnolo ha dovuto lasciare il suo posto a Luiz Felipe (che non è considerato tra gli Under 22, non avendo giocato ancora per due anni di fila alla Lazio), vista anche l’abbondanza sugli esterni rapportata al numero dei difensori centrali a disposizione di Inzaghi. Ecco la lista completa:

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Basta, Berisha, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi.