Dopo Immobile e Milinkovic, anche Luis Alberto batte cassa!

ROMA – Immobile e Milinkovic rinnovano, Luis Alberto non vuole essere da meno. Infatti la Lazio è pronta a portare avanti gli adeguamenti dei primi due a quasi 3 milioni a stagione, ma dovrà fare i conti anche con lo spagnolo, “geloso” dei soldi percepiti dai compagni. Anche lui si sente un top player eppure guadagna meno di Caicedo, per intenderci. Non solo, il fantasista in estate aveva ricevuto dal Siviglia il contratto della sua carriera a quasi 3,5 milioni più bonus. Lotito ha detto no, anche in extremis, all’offerta iberica. Luis Alberto non pretende le stesse cifre adesso, ma vuole anche lui un nuovo prolungamento in linea con quello dei compagni più decisivi la scorsa stagione. Alvaro Torres, il suo agente, dovrebbe essere ricevuto a Formello entro Natale. Se tutti i rinnovi andranno in porto, la Lazio sfiorerà i 70 milioni di euro come tetto ingaggi.

Cittaceleste.it