Calciomercato Lazio, Luiz Felipe 2.0? Ecco chi è Cipriano

Calciomercato Lazio, sarà Cipriano il futuro in difesa?

CALCIOMERCATO LAZIO – La difesa è un reparto delicato. In un calcio come quello moderno non basta essere attento in marcatura per essere un buon difensore, ma sono necessarie anche altre skills. Un piede educato, ad esempio, può consentire ad uno stopper di fare il salto di qualità ed affermarsi ad alti livelli. Per questo negli ultimi anni la Lazio ha pensato di guardare in Brasile, la patria dei “piedi buoni”, per osservare calciatori che fossero in grado non esclusivamente di distruggere il gioco avversario, ma anche di iniziare l’azione con buona efficacia. Da Rodrigo Caio, mai giunto a Roma, fino all’ascesa di Luiz Felipe, arrivato come un Signor Nessuno e diventato un potenziale titolare in appena un anno. Adesso Tare continua su questa linea, continuando a spingere per un calciomercato Lazio a tinte verdeoro: il nuovo profilo è quello di Gustavo Cipriano.

SULLE ORME DI LUIZ FELIPE

Cipriano è un classe 2001 che il diesse biancoceleste ha osservato con attenzione durante il Mondiale Under 17. Già alto 1 metro e 85, con le sue prestazioni si sta avvicinando velocemente alla promozione in prima squadra as Santos, un traguardo considerevole alla sua giovane età. Il numero 2 è il leader della difesa della formazione baby del “Peixe”, con la quale si sta mettendo in evidenza grazie alle sue qualità. Il senso della posizione e le buone capacità di lettura lo rendono efficace negli anticipi, consentendogli di unire concretezza ed eleganza nel suo modo di giocare. Se poi si aggiunge qualche gol all’attivo – uno con un bel tiro da fuori area – ecco emergere l’identikit di un difensore che ha tutto per diventare un centrale di livello. Le caratteristiche ricordano quelle di Luiz Felipe e, forse, i due si ritroveranno a Formello a provare i movimenti difensivi insieme prima di quanto si possa pensare. D’altro canto le parole del suo agente sono state chiare: “Gustavo ha sognato la Lazio per tutta l’estate”. E se i sogni son desideri…