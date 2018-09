FORMELLO – Altro allenamento nel pomeriggio a Formello per la Lazio. Mister Inzaghi ha provato la Lazio che sfiderà l’Empoli al Castellani domenica alle 18. Inzaghi ha diviso il gruppo in due squadre, una disposta con il 3-5-2 e l’altra con il 4-3-2-1, modulo usato dalla squadra di Andreazzoli. Si rivede sul campo d’allenamento Valon Berisha, che ha svolto un lavoro differenziato con il preparatore atletico Fonte. Lavoro atletico e tocchi al pallone, non ce la farà per domenica, ma il rientro appare più vicino. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il modulo: In porta ci sarà Strakosha, e davanti a lui va verso la conferma Wallace accanto ad Acerbi e Radu. Sulle fasce Marusic ha recuperato e sarà titolare, con Lulic a sinistra. Centrocampo composto da Parola, Leiva e Milinkovic, con Luis Alberto davanti all’unica punta Immobile.