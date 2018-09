FORMELLO – Wallace e Leiva ok, Inzaghi lavora sugli assist e sui tiri

FORMELLO – Questo weekend non si giocherà e tanti laziali sono impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Inzaghi, nel centro sportivo biancoceleste, sta allenando chi è rimasto nella Capitale. Questa mattina due sedute incentrate sul lavoro atletico, poi esercizi col pallone per migliorare gli assist e i tiri. In campo si sono rivisti Lucas Leiva e Wallace dopo due giorni in cui sono stati risparmiati dal lavoro più intenso a causa di un affaticamento muscolare. Ancora assenti Berisha, Luiz Felipe e Lukaku. Domani ci sarà l’amichevole con la Lupa Roma, con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni in campionato e in Europa.